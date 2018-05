Revocati i domiciliari per l’insegnante accusata di maltrattamenti all’asilo

La responsabile del nido privato “Imparare è un gioco” di Gavirate, finita in manette e poi agli arresti domiciliari per maltrattamenti, è tornata in libertà.

La revoca del provvedimento è avvenuta qualche settimana fa e la conferma arriva dal difensore della trentaduenne, Antonio Battaglia. La donna era stata arrestata dai carabinieri il 18 aprile scorso dopo le indagini dei militari di Besozzo che avevano raccolto elementi a carico anche di un’altra persona, una cuoca, frutto di riprese con telecamere nascoste all’interno della struttura.

Bambini fatti cadere dalla sedia, strattonati e presi per il collo, oltre alla scena delle ciabatte lanciate verso un piccolo seduto al tavolo al momento della pappa: immagini forti che avevano fatto il giro dei telegiornali e che ancor prima della parziale divulgazione furono la molla che fece scattare le richieste di misure cautelari verso le due donne e la chiusura dell’asilo.

Rimane, a carico della responsabile, la misura interdittiva della durata di un anno, volta ad evitare che l’indagata possa lavorare in strutture che abbiano a che fare coi minori.

Per sabato 19 maggio alle 17 a Gavirate mamme e bambini è stata organizzata una manifestazione alla quale hanno aderito una ventina di famiglie.