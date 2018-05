“Riaprite l’ortopedia di Cittiglio”: esposto in procura

“Riaprire il reparto di ortopedia e traumatologia nel rispetto del Decreto Ministeriale 70 del 2015”. È questo ila domanda che il Comitato per l’ospedale di Cittiglio chiede alla magistratura. Ieri mattina, infatti, il presidente Salvatore Romano ha depositato un esposto in procura con cui, dati alla mano, si dimostra la piena attività del reparto fino alla chiusura, il rispetto dei volumi soglia ( fratture di femore operate) oltre che all’efficienza dello stesso ( tempo medio di attesa di intervento 2,2 giorni rispetto alla media regionale). Si fa riferimento naturalmente alla definizione di ospedale di base ovvero ospedale dotato di Pronto Soccorso, Medicina, Chirurgia e Ortopedia.

Il Pronto Soccorso di Cittiglio ha una affluenza superiore ai 20000 pazienti all’anno: «Siamo sicuri – afferma Salvatore Romano – che la Procura possa fare rispettare un Decreto del Ministero della Salute fino ad oggi calpestato. Lo stesso comitato poi è sempre più critico anche per la gestione dei gruppi refrigeranti non funzionanti. Si addossa la colpa al caldo inaspettato. Ma a maggio che temperature ci si aspetta? E perché se il guasto si verifica puntualmente da 4 anni la soluzione è il noleggio?

È vero, sono lunghe le procedure x espletare lavori per cifre così considerevoli, ma quanto è costato il noleggio dei gruppi refrigeranti negli ultimi 2 anni? Un’ultima domanda, ma purtroppo a chi scrive è nota già la risposta. I pazienti in nota per gli interventi chirurgici programmati sono stati informati per tempo del blocco dell’attività chirurgica o si sono presentati questa mattina in Ospedale e a digiuno per scoprire che non sarebbero stati operati?»