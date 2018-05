Riccio arso vivo, taglia di 500 euro a chi trova il colpevole

Secondo il movimento Centopercentoanimalisti, sarebbero dei minorenni gli autori del gesto brutale nei confronti di un riccio bruciato vivo accanto a una panchina nel parco di via Avogadro a Saronno. «A tempo di record abbiamo ricevuto una decina di segnalazioni, alcune conducono alla stessa strada. Sembra che i responsabili del brutale gesto siano minorenni locali che giocano a calcio nelle giovanili».

Gli animalisti dicono che entro la fine della prossima settimana probabilmente perchè a tempo di record avrebbero ricevuto una decina di segnalazioni alcune delle quali conducono alla stessa strada. «Abbiamo previsto un incontro con i nostri legali – continuano gli attivisti- Ribadiamo che un gesto simile non può essere tollerato e faremo di tutto per rendere giustizia a quel povero animale. Una nota positiva: abbiamo notato tramite le varie pagine locali mediatiche e non, una grande indignazione popolare dei cittadini, segno che qualcosa sta cambiando anche in quella zona».

Al sindaco Fagioli è stato chiesto di verificare il fatto attraverso eventuali telecamere della zona. Il gruppo mette a disposizione un premio di 500 euro a chiunque potesse aiutare a scovare i responsabili.