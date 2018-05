Ricercata per spaccio, beccata in hotel a Gallarate

Ricercata per spaccio, è stata beccata dalla Polizia di Stato in un hotel di Gallarate, dove stava soggiornando per pochi giorni.

Protagonista: una donna di 28 anni, cittadina albanese, che è stata già condannata e deve ancora scontare due anni e mezzo di reclusione.

Questa mattina, giovedì 31 maggio, gli agenti della Volante del Commissariato di Polizia dcittadino si sono presentati in hotel e l’hanno arrestata. Su di lei pendeva una misura detentiva emessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, Ufficio Esecuzioni Penali.

La donna che al momento dell’arresto si trovava in compagnia di un connazionale, è stata portata in carcere a Como, dove dovrà scontare la pena residua di 2 anni e mezzo, appunto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.