Il riciclo nel tessile: workshop internazionale sull’economia circolare

L’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, insieme a Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento (Centrocot), organizza un workshop internazionale sul tema dell’economia circolare nell’industria tessile. L’evento è promosso nell’ambito del progetto europeo ENTeR – Expert Network on Textile Recycling e si terrà

martedì 8 maggio 2018, alle ore 10.00,

nella sede di Gallarate di Univa,

via Vittorio Veneto 8/D

All’incontro, oltre a Centrocot, capofila del programma ENTeR, saranno presenti i partner del Progetto provenienti da cinque Paesi dell’Europa Centrale (Italia, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia) e i membri dell’Interregional Advisory Board. Il programma della giornata prevede un panel variegato di relatori di centri di ricerca, università, Ong, Onlus, società di consulenza e aziende. Il workshop, che si svolgerà in lingua inglese, sarà incentrato sul tema “Textile waste management and recycling” e rappresenterà un’occasione di confronto e dialogo con i relatori e i partner europei del Progetto.

Il programma della giornata: Ore 10.00 Welcome

Luisa Minoli, Unione degli Industriali della Provincia di Varese. Esperienze di Economia Circolare

Gaia Pretner, Bocconi University – IEFE;

Daniele Germiniani, Humana People to People Italia;

Simona Faccioli, Remade in Italy;

Omar Maschi, Centrocot;

Giorgio Urbano, RINA;

Elena Rocco, RINA. Ore 13.00 Light lunch Ore 14.00 Case history

Maria Teresa Betti, Noyfil Spa – RadiciGroup;

Filippo Servalli, Noyfil Spa – RadiciGroup;

Mariagrazia Vittori, Alfredo Grassi Spa;

Maurizio Corti, Cannon Afros Spa.

COS’È IL PROGETTO ENTER

Il Progetto ENTeR, approvato nella seconda call del programma Interreg Central Europe dell’Unione Europea, ha come obiettivo favorire l’approccio all’economia circolare nelle aziende tessili. Nello specifico facilitare e sostenere il riciclo e il riutilizzo degli scarti tessili, con lo scopo di salvaguardare le materie prime e prevenire il consumo di risorse non rinnovabili. Con lo scopo di sviluppare servizi innovativi per le imprese, conoscendone necessità e bisogni, ENTeR si propone la promozione di un approccio unitario alla circular economy, mediante lo sviluppo dell’offerta di servizi innovativi comuni da parte dei centri di ricerca e delle associazioni coinvolte nell’Europa Centrale e in Italia. Come? Attraverso la creazione di un’agenda strategica (strumento di orientamento delle policy per il territorio), un training formativo per le imprese, lo sviluppo di una piattaforma online per favorire lo scambio di materiali tra realtà diverse e last but not least la creazione di un centro tessile virtuale, che mette a fattor comune le competenze dei centri tecnologi dell’Europa Centrale in tema di gestione degli scarti tessili. E anche attraverso l’identificazione e lo studio di casi pilota che, nel concreto, realizzano approcci alla sostenibilità aziendale, con risultati tangibili.