Rimessi a nuovo i bagni pubblici dell’area mercato

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici dell’area mercato di Vedano Olona.

L’intervento, che ha rimesso a nuovo i bagni sia all’esterno che all’interno, era atteso da tempo:« E’ stata sanata una situazione intollerabile che veniva da anni di incuria, come molti cittadini avevano denunciato nella scorsa campagna elettorale, – spiega l’Amministrazione – una situazione che come Vedano Viva avevamo messo come punto del programma. Un intervento, più che di impatto, doveroso e rispettoso dell’area nella quale è collocato».

I bagni sono aperti il lunedì e sono a disposizione dei commercianti ambulanti che espongono nel piazzale del cimitero e dei clienti del mercato, che potranno finalmente usufruire di bagni pubblici confortevoli e puliti.

«Ci auguriamo che tutti coloro che utilizzeranno questi servizi lo facciano con educazione e civiltà, rispettando quello che è il patrimonio di tutti».