Rinascono le “Saette” di Casorate Sempione: il 19 maggio 2018 è una data da ricordare per tutti gli amanti del Calcio e soprattutto per tutti i bimbi che amano questo sport.

Si tratta del primo di una seria di quattro OPEN DAY che la nuova Società Sportiva SAETTE di Casorate ha organizzato per tutti i bambini e bambine delle annate 2008/2009/2010/2011/2012 presso il campo sportivo comunale di Casorate Sempione di Via Roma.

La parola d’ordine è “RINASCITA”, con una nuova guida ed un nuovo consiglio la storica Società Casoratese vuole definitivamente voltare pagina dopo gli ultimi anni difficili; ad un passo dalla scomparsa un gruppo di giovani volenterosi Casoratesi sta gettando le basi per un progetto che ha come obiettivo a lungo termine la ricostruzione partendo dalla base più solida che c’è: i BAMBINI.

L’obiettivo è di ridare la possibilità alle famiglie casoratesi (e non), di mandare i propri figli ad imparare il Calcio nella squadra del proprio paese senza la necessità obbligata di cercare la squadra altrove, cosa che purtroppo è successa negli ultimi anni. Soprattutto garantire al proprio figlio/a di crescere e confrontarsi in una realtà nuova serena e tranquilla, senza esasperazioni né obblighi o ambienti troppo grandi numericamente dove qualcuno inevitabilmente è lasciato indietro.

Da noi le parole d’ordine sono AGGREGAZIONE ed EDUCAZIONE dove tutti sono primi, è la vittoria sul campo che è secondaria.

Inoltre la partnership con il “NOVARA Calcio” ci permette di organizzare meeting e stage presso le strutture di Novarello oltre ad incontri personalizzati in base alle potenzialità del singolo ragazzo.

Ad oggi l’unica squadra che rappresenta in provincia i mitici colori biancazzurri è un fantastico gruppo di bimbi del 2010/2011, questi ragazzi stanno crescendo sotto la guida di Mister Locarno che col bagaglio di anni di esperienza e passione sta trasmettendo loro lo spirito calcistico di aggregazione, di educazione e di passione che solo questo sport sa dare. Alla fine del loro primo campionato primaverile, questo gruppo per metà costituito da bambini alla prima esperienza, si è comportato benissimo confrontandosi egregiamente con realtà di Scuole Calcio ben più affermate (vedasi Besnate, Cedrate, Cassano ecc.) e crescendo come Squadra e come singoli.

Per questo la Società ha organizzato quattro giorni di OPEN DAY gratuito per le leve sopraindicate maschili e femminili, con un primo incontro SABATO 19 maggio dalle ore 15 alle 18, per proseguire SABATO 26 maggio dalle 15 alle 17:30 (dalle 18 aperitivo con inizio Festa delle Scuole), VENERDI’ 1 giugno dalle 16:30 alle 18:30, per concludersi VENERDI’ 8 giugno dalle 16:30 alle 18:30. Gli incontri saranno caratterizzati essenzialmente da giochi e piccoli esercizi divertenti con e senza palla, con a seguire MERENDA per tutti offerta dalla Società.

Il Presidente M. Baila e il DS A. Castano sono a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento, al numero 348.8929815 o tramite la mail ssdsaette@libero.it