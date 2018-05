Ripresa del comparto produttivo italiano: i driver di questa significativa ripartenza

Il comparto industriale italiano è stato protagonista di un inizio anno piuttosto positivo ed incoraggiante. A dimostrazione di una netta ripartenza dell’industria nostrana ci sono i dati, relativi allo scorso anno, forniti dall’Istat e dal Centro Studi di Confindustria: stando ai report, il prodotto interno lordo è stato protagonista di una crescita significativa attestandosi sul +1,5% alla fine dello scorso anno.

Contestualmente c’è stata la ripartenza del mercato del lavoro, che ha riportato l’occupazione in Italia ai livelli antecedenti la crisi, producendo in tre anni, dal 2014 al 2017, 900.000 nuovi posti di lavoro.

Se consideriamo l’ottimo andamento del comparto nostrano della produzione industriale, il quale ha raggiunto grandi risultati nel 2018, possiamo affermare che la Germania non è più l’unica Nazione traino del settore dell’industria in Europa. I dati evidenziano come, nel primo semestre dello scorso anno, il segmento produttivo italiano non solo sia cresciuto, ma abbia anche superato quello tedesco: nel primo semestre del 2017, la produttività nel Belpaese risultava in crescita del 2,3%, mostrando una crescita superiore a quella inglese con l’1,9% e a quella francese con l’1,2%.

Ma cosa ha contribuito alla notevole ripresa dell’industri italiana?

Tra i principali driver troviamo sicuramente l’aumento della domanda relativa ad alcune particolari categorie merceologiche come quelle che riguardano gli strumenti di lavoro destinati al settore logistico, che comprende cioè le varie attività di trasporto e stoccaggio di materiali, materie prime e prodotti finiti. In questo caso, l’aumento della domanda proviene sia dal mercato interno sia da quello estero.

L’esempio lampante è quello di un particolare prodotto, il cui aumento della domanda funge da indicatore dello stato di salute del comparto produttivo nostrano: i carrelli impiegati a livello industriale per lo spostamento e il trasporto di merci e prodotti. Chiaramente i due fenomeni sono collegati: alla crescita, o all’eventuale contrazione, della domanda corrisponde sempre l’aumento del fabbisogno di tutte le attrezzature indispensabili per l’approvvigionamento, la distribuzione e la commercializzazione.

Aumento domanda sui carrelli industriali: un po’ di dati

A delineare la crescita relativa alla domanda di carrelli industriali è la società di settore Aisem – Anima, che, al termine dello scorso anno, aveva evidenziato un incremento della domanda di carrelli industriali pari al 24%. Ma il report elaborato dall’associazione fornisce inoltre una panoramica sulla condizione di salute del comparto industriale geolocalizzata: in termini regionali, se sul podio dell’entità degli ordinativi di carrelli industriali si piazzano l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, alla base della classifica troviamo la Basilicata, la Calabria e la Sardegna, ovvero quelle zone geografiche dove il già fragile settore industriale è stato ulteriormente segnato da pesanti contrazioni durante gli anni della crisi.

Fortunatamente, l’aumento della domanda proveniente dall’estero ha contribuito non di poco a risollevare l’economia italiana e il destino del comparto industriale, complice il comprovato valore senza tempo del del marchio “Made in Italy”.

È interessante precisare che il giro di affari generato dalle esportazioni ha rasentato i 330,7 miliardi di euro solo durante i primi 9 mesi dello scorso anno, un dato in aumento di oltre il 9% rispetto allo stesso lasso di tempo dell’anno precedente (2016).

La vera sfida per il settore industriale italiano si chiama digital trasformation, ovvero l’introduzione di nuove tecnologie spendibili nel settore produttivo: software per l’analisi dei big data che trasformeranno per sempre le metodologie di montaggio all’interno degli stabilimenti, tecnologie 3D per migliorare la progettazione e sistemi automatizzati che saranno i protagonisti di una vera a propria rivoluzione del settore, pari a quella successiva all’avvento e alla diffusione dei moderni strumenti informatici.

Lo stesso discorso vale per le tecnologie meno immediate come gli strumenti della realtà aumentata che si spera renderanno più efficiente la formazione degli operatori del comparto, aumentando anche il livello di sicurezza nel loro lavoro. Sul tema sicurezza ci si concentrerà molto in questo 2018, con iniziative volte a rendere più sicure e pressoché infallibili le verifiche sul corretto funzionamento di tutti gli apparecchi coinvolti nei processi di produzione per tutela degli operatori.