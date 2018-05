Il risanamento del lago inizia con la partecipazione

Egregi Signori,

facendo riferimento all’ultima nostra in tema, specifichiamo ancora l’importanza che il progetto che verrà consegnato alla Regione Lombardia e al Ministero dell’Ambiente, sia corredato con l’assenso del Corpo sociale interessato. Questo deve essere considerato da voi come un valore aggiunto che deve essere sfruttato.

Lo stesso (gli interessati del corpo sociale di tutti i Comuni rivieraschi), deve essere da voi chiamato a partecipare con una quantità di soldi limitata ma i cittadini devono poter essere resi interessati ad una questione che non può non interessarli. Se avessero impiegato dei soldi potranno partecipare con voce in capitolo alle opere di risanamento. I cittadini e gli amministratori devono essere assieme ad esprimere la volontà di un intero territorio che vuole lottare contro il degrado e di tornare a fare il bagno tra i persici e non, come ora, con pesci gatto, siluri e carassi.

Questo va fatto con raziocinio.

E’ inutile che si pensi, con una semplice convocazione di quaranta enti, di aver risolto tutto. Così si produce solo aria fritta. Una buona attività che consigliamo è di incominciare ad avere il benestare da parte di coloro (singoli e associati), che già si sono spesi riguardo alla bontà del progetto approvato e poi si chiameranno gli altri.

Dialogate con i cittadini e rendeteli dei protagonisti del risanamento del lago e suoi custodi. Chiamate in soccorso le numerose Proloco.

Si apra, quindi, una sottoscrizione pubblica del progetto.

Invitate una prossima domenica mattina tutti gli interessati a farsi sentire e a sottoscrivere il progetto, ma facendolo proprio.

Noi ci siamo e il Segretario della Cooperativa Pescatori Giorgetti (da quanto leggiamo) da Cazzago Brabbia pure.

Fateci cortesemente partecipare ad ogni fase del risanamento del lago che attendiamo con risultati concreti da anni.

Il Presidente

Arturo Bortoluzzi