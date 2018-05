Risanare e decorare gli edifici in muratura

Mercoledì 23 maggio al centro congresso Ville Ponti di Varese alle 14 e 30 si terrà un seminario dedicato al tema dei sistemi innovativi ed ecosostenibili per il consolidamento, risanamento, protezione e decorazione degli edifici in muratura.

L’evento è accreditato dal CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori). Agli Architetti iscritti che parteciperanno al seminario verranno attribuiti 3 crediti formativi. Per iscriversi clicca qui

Il programma:

14.30 Registrazione dei partecipanti e distribuzione del materiale tecnico illustrativo

15.00 Saluto di benvenuto, presentazione Gruppo Mapei e coordinamento lavori

Giuseppe Dal Mas – Area Manager Mapei S.p.A.

15.30 Le soluzioni MAPEI per il consolidamento e il risanamento degli edifici in muratura:

• Iniezioni di boiacche

• Realizzazione di intonaco strutturale, anche «armato»

• Formazione di barriera chimica orizzontale

• Realizzazione di intonaco traspirante o deumidificante macroporoso

• Consolidamento corticale delle superfici

• Protezione, impermeabilizzazione e decorazione delle strutture

Ing. Stefano Donato – Linea Risanamento di Edifici in Muratura Mapei S.p.A.

17.00 Coffee break

17.30 Protezione e decorazione delle facciate

• Principali cause di degrado dei prodotti di finitura

• Degrado provocato da prodotti non idonei su sistemi deumidificanti

• Tecniche di intervento: utilizzo di prodotti permeabili al vapore (silicati e silossani), pitture e tonachini colorati

• L’universo dei prodotti di finitura per le facciate

• Vantaggi e garanzie nell’utilizzo di un ciclo di ripristino

Geom. Fabio Bergamaschi – specialista Linea Finiture Mapei S.p.A.

18.00 Considerazioni finali e dibattito