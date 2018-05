Riscaldamento a biomassa, come si userà dal prossimo ottobre?

Le ultime disposizioni di Regione Lombardia hanno introdotto nuove regole per l’utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa: più precisamente, dal 1 ottobre 2018 potranno essere installati o mantenuti in esercizio solo impianti che potranno garantire elevati standard di qualità dell’aria nel rispetto dei valori di prestazione emissiva previste dalla nuova normativa.

Per fare il punto sulle novità, sugli aspetti operativi, approfondire le norme vigenti e quelle che a breve entreranno in vigore, con particolare riferimento ai piccoli apparecchi di combustione, CNA Varese, ANCE Varese e ANFUS Lombardia hanno ritenuto indispensabile organizzare un seminario informativo.

L’appuntamento è per giovedì 10 maggio alle 18.00, al Salone Estense in via Sacco 5, a Varese.

Dopo i saluti e l’introduzione da parte di Gualtiero Fiorina, di CNA Varese, interverranno Dino De Simone, assessore all’ambiente del Comune di Varese, che parlerà de “Il quadro Varese: politiche in atto, controlli e politiche future”; Emanuele De Vincenzis, di Infrastrutture Lombarde Spa, che parlerà de: “La gestione degli impianti a biomassa nel piano aria regionale”; Mauro Ceretti, imprenditore associato a CNA Varese che affronterà “Il punto di vista degli operatori del settore”; e infine Dario Molinari, del CTI Comitato Termotecnico Italiano che interverrà su “Work in progress: le norme tecniche per le biomasse”.

L’incontro è gratuito: per partecipare è però importante comunicare la propria presenza inviando una mail a gfiorina@cnavarese.it