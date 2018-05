“Per risolvere il problema della carenza di medici, la Regione ci mette un cerotto”

«Oggi in Lombardia c’è un emergenza e di fronte a situazioni urgenti si agisce con provvedimenti conseguenti » il consigliere regionale del PD Samuele Astuti critica la decisione della giunta lombarda di stanziare i fondi per 55 contratti di specialistica in medicina oltre a quelli decisi dal Miur ( 6200).

«La carenza di medici specialisti è un problema notevole – commenta ancora Astuti – dovuto alla mancanza di programmazione da parte della Regione, e la delibera appena approvata dalla Giunta non è la risposta che ci attendevamo. L’assessore Gallera dice che la giunta regionale ci ha messo una pezza, ma la verità è che ci ha messo al massimo un cerotto, addirittura offensivo per chi tutti i giorni si impegna assumendosi rischi importanti. A parlare sono i numeri: mentre il Veneto, che ha due sole facoltà di medicina e chirurgia, paga con risorse proprie 90 borse l’anno per altrettanti specializzandi, la Lombardia, che ha sette facoltà e diciannove IRCCS, ne paga in proprio solo 55 di cui sei per la provincia di Varese. Perché la Regione Lombardia non fa almeno come il Veneto? Spostare il problema nel futuro non serve a nessuno».