Rissa a bottigliate prima della partita, denunciati 7 tifosi

Sette denunce all’Autorità Giudiziaria e 10 procedimenti per l’irrogazione del D.A.SPO.: è questo il risultato dell’attività condotta dalla sezione informativa del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio dopo le intemperanze commesse dagli ultras prima della partita tra Pro Patria e Pergolettese dell’8 aprile scorso. Non solo il furto dello zainetto nel pullman dei sostenitori cremaschi ma anche una rissa a bottigliate in un bar nella zona del Buon Gesù, prima della partita.

Quella domenica una quarantina di sostenitori della squadra cremasca arrivarono nei pressi dello stadio “Speroni” circa quattro ore prima del fischio di inizio e con un autobus sul quale non avevano voluto fornire indicazioni alla Polizia.

Alla luce di quanto successivamente accaduto, non si esclude che l’arrivo anticipato e “in incognito” a Busto Arsizio sia avvenuto proprio per eludere i controlli delle Forze dell’Ordine e venire a contatto con i sostenitori bustocchi. Un gruppetto di questi ultimi, infatti, individuò l’autobus dei cremaschi con a bordo il solo autista che, dopo aver fatto scendere i passeggeri vicino a un bar in località Buon Gesù, aveva parcheggiato il mezzo e si stava rifocillando. Ne seguì un “blitz” durante il quale un ultrà di casa, spintonando e facendo cadere l’autista, si impossessò del “trofeo” costituito da uno zainetto lasciato a bordo da un tifoso avversario.

Successivamente un gruppetto di tifosi della Pro Patria si diresse verso il bar nel quale stazionavano i tifosi della Pergolettese dando vita a un breve quanto intenso scontro, con lancio di bottiglie, durante il quale furono danneggiati arredi del locale e una vettura parcheggiata nelle vicinanze. Le due fazioni si divisero, il gruppo di tifosi ospiti si diresse a piedi allo stadio e la manifestazione sportiva si concluse senza ulteriori problemi.

Le indagini svolte dai poliziotti di via Foscolo con la collaborazione dei colleghi del Commissariato della Polizia di Stato di Crema hanno dunque permesso di identificare sette ultras, tre della Pro Patria e quattro della Pergolettese, e di denunciarli alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per rissa, danneggiamento e lancio pericoloso di oggetti. Per loro e per altri tre sostenitori bustocchi inoltre il Questore di Varese ha avviato il procedimento per l’applicazione del divieto di frequentare le manifestazioni sportive.