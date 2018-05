Rissa sul Sempione, proseguono le indagini

È tutt’ora al vaglio degli inquirenti la ricostruzione della dinamica dei fatti che ha portato al decesso del giovane Manuel Cantisani la notte del 20 maggio.

I militari stanno analizzando le telecamere di zona ed ascoltando le dichiarazioni di tutti i testimoni presenti sul posto.

I partecipanti all’evento nel corso del quale si è verificato il decesso del giovane sono stati tutti identificati. Le loro posizioni in relazione all’accaduto sono, in queste ore, in fase di valutazione da parte della Procura della repubblica di Busto Arsizio da cui arriva la conferma che non vi sono stati nelle ultime ore fermi o arresti in merito all’accaduto.

La vittima viveva con la famiglia in un caseggiato al civico 45 di via per Castelnovate, nel rione Cuoricino, un condominio di più piani alla periferia del paese, quasi al confine con Gallarate.

I Cantisani sono originari di Lauria, in Basilicata, e Manuel era nato a Gallarate il 19 maggio del 1990: qui in paese la comunità lucana è particolarmente folta, frutto delle ultime migrazioni del dopoguerra.

La famiglia si era trasferita di recente a Cardano al Campo dalla vicina Lonate Pozzolo.