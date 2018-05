Rissa in via Cavour, s’indaga sulle cause

S’indaga sulle cause della rissa che nella serata di mercoledì ha visto protagonisti tre uomini in via Cavour, di fronte alla “galleria” che conduce verso via Borghi e la piazza della stazione.

Rissa o aggressione, la dinamica è ancora al vaglio. Uno dei tre – 43 anni, cittadino marocchino al pari degli altri due – è stato soccorso subito dall’ambulanza, mentre un altro dei protagonisti si è fatto “repertare” in seguito.

Il motivo che ha scatenato lo scontro fisico – a sentire i tre – sarebbe futile, ma anche in questo caso gli agenti della Polizia Locale di Gallarate vogliono vederci chiaro. L’aggressore sostiene di avere ferito il “rivale” graffiandolo con l’orologio durante la colluttazione. Versione al vaglio del comando di via Ferraris perché poco compatibile con il taglio riportato dal ferito. Le testimonianze raccolte sul posto possono contribuire in maniera decisiva a capire cosa sia veramente accaduto.

Va notato che, come in altri casi (tra cui recentemente questo e questo), si è rivelata importante, ancora una volta, la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Sono stati infatti alcuni passanti ad avere allertato la pattuglia, diventata presenza fissa nel piazzale dello scalo ferroviario, poco distante dal luogo del litigio. Gli agenti del presidio sono ormai un punto di riferimento e gli interventi degli ultimi mesi, che hanno portato a diversi arresti, dimostrano come la tempestività dell’azione possibile grazie alle segnalazioni “in tempo reale” sia di fondamentale importanza.