I “Ristoranti della salute” presentati al convegno di Fiaso

FIASO, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere propone il convegno “Promozione delle buone pratiche del sistema sociosanitario lombardo”, in programma alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia sabato 26 maggio.

L’incontro ha l’obiettivo di divulgare le buone pratiche del sistema sociosanitario lombardo, documentando e a mettendo a disposizione di tutti gli stakeholder, i decisori e gli operatori regionali le strategie vincenti individuate nei singoli territori persostenere lo sviluppo di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute sul territorio della Lombardia.

ATS Insubria sarà presente con il progetto “Ristoranti della salute”, nato nel 2013, in occasione di EXPO, e implementato nel quinquennio successivo per promuovere un’alimentazione sana nella popolazione senza rinunciare al gusto e alle attrattive della cucina. Il progetto ha lo scopo di tutelare, in particolare, le persone in condizione di rischio o affette da patologie, in modo che possano mangiare fuori casa in sicurezza dal punto di vista nutrizionale. Ulteriore finalità del progetto è di promuovere la cultura della salute nelle cucine ristorative e casalinghe, coinvolgendo cuochi del territorio e la Grande Distribuzione Organizzata per la formazione teorica e pratica, sensibilizzando la popolazione sui temi della corretta alimentazione e della nutraceutica.

Al convegno interverranno i referenti del progetto per l’Agenzia di tutela della Salute dell’Insubria e tra i testimonial ci saranno un insegnante, alcuni cuochi che hanno aderito all’iniziativa e gli studenti della Istituto Professionale di Stato “Pietro Verri” di Busto Arsizio.