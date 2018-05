Roberto Scazzosi confermato presidente della Bcc

Squadra che vince non si cambia. Roberto Scazzosi è stato riconfermato presidente della Bcc. Cinquant’anni anni nativo di Cuggiono (MI) di professione avvocato, è alla guida del Credito cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate dal settembre 2010.

Una riconferma annunciata, alla luce di quanto Scazzosi ha fatto in questi anni di presidenza. Insieme al direttore generale Luca Barni e al cda, ha condotto la Banca di credito cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate fuori dalle secche della crisi. Con grande senso di responsabilità e in anticipo sui tempi, i vertici della Bcc hanno fatto pulizia nel bilancio. Correva l’anno 2012 e per la prima volta, dopo 110 anni, il credito cooperativo sceglieva di chiudere il bilancio con un segno meno. Una scelta tutt’altro che facile ma che negli anni a seguire si è rivelata vincente perché ha spianato la strada della Bcc verso l’adesione alla holding di famiglia, il Gruppo bancario cooperativo Iccrea. L’istituto di credito di Busto Garolfo e Buguggiate è entrato nel nuovo gruppo, il quarto in Italia per capitalizzazione, con tutte le carte in regola. Particolare importante per mantenere un certo grado di autonomia nelle scelte rispetto al territorio.

«Sono onorato, in primo luogo, dell’appoggio che i soci in assemblea hanno dimostrato a questo cda: è la prova che siamo stati all’altezza del momento complesso vissuto dal nostro territorio. Il mio personale grazie, poi, va a tutti i consiglieri che mi hanno rinnovato la fiducia per un triennio che si annuncia particolarmente impegnativo» ha dichiarato a caldo il presidente Scazzosi.

il cda della Bcc

Il cda ha assegnato anche due vicepresidenze: Mauro Colombo (vicario) per l’area di Busto Garolfo e provincia di Milano; Diego Trogher per l’area di Buguggiate-Varese e provincia di Varese.

Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta ha nominato anche i componenti del comitato esecutivo: Giuseppe Barni, confermato alla presidenza, Diego Trogher (vicepresidente) e Mauro Colombo.

Il consiglio di amministrazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per il triennio 2018 – 2020 risulta così composto: Roberto Scazzosi presidente, Mauro Colombo vicepresidente vicario, Diego Trogher vicepresidente. Consiglieri: Giuseppe Barni, Danila Battaglia, Rinaldo Borsa, Vittorio Pinciroli, Paolo Malnati e Andrea Rinaldi.