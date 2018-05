Roberto Stefanazzi lascia la Lega. Uno dei militanti da sempre più fedeli alla causa del partito fondato da Umberto Bossi ha deciso di non rinnovare il tesseramento alla sezione leghista di Morazzone.

Le ragioni della sua scelta le ha spiegate in un lungo post su Facebook con una foto autografata da Umberto Bossi del quale pubblichiamo un estratto:

“Milito nella ex Lega Nord per l’Indipendenza della Padania da un quarto di secolo – scrive -, sono entrato per la prima volta in sede a Gallarate nel 1993, a 17 anni poco dopo l’elezione di Angelo Luini a primo borgomastro leghista della città, tesserato dal 1996 e militante da 18 anni. Ormai da tempo non condivido più alcuna scelta politica dell’ex movimento in cui ho militato per oltre metà della mia vita trascorsa e nonostante i numerosi tentativi di cercare di far comprendere dall’interno l’importanza di continuare sulla strada dell’indipendentismo e dell’Articolo 1 di fronte all’evidenza dell’inevitabile è giusto farsi da parte, conscio dello straordinario risultato (meramente) elettorale dovuto non alla forza delle idee originali della Lega Nord ma alle capacità mediatiche – lo riconosco- di Salvini abile nel cavalcare però un populismo qualunquista fine a se stesso, intriso in più dell’ancor più bieco nazionalismo italiota, altro che “governo del buonsenso”. Non sono io ad aver cambiato idea, ma è stato il mio movimento a trasformarsi radicalmente ed oggi ad avere adottato quegli stessi ideali che ho combattuto da 25 anni e che continuerò a combattere”.