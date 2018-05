Robur sconfitta anche ad Alba. È retrocessione

(Foto Facebook – Pallacanestro Robur et Fides)

Amaro finale di stagione per la Coelsanus Robur Et Fides Varese, che perde i playout di Serie B contro l’Olimpo Basket Alba e retrocede in Serie C Gold.

Un doppio confronto che ha dato ragione ai piemontesi, prima vittoriosi a Varese 74-83, poi capaci di blindare il campo amico per portarsi a casa la salvezza grazie al successo di mercoledì sera – 2 maggio – per 88-70.

Una sfida nella quale i ragazzi di coach Cecco Vescovi hanno perso meritatamente. Dopo la sconfitta dell’andata ci si aspettava una risposta forte da parte dei roburini, che invece hanno iniziato la gara di ritorno in maniera pessima, sotto addirittura 29-11 alla fine del primo quarto.

Alba ha comandato la sfida per tutto il tempo, non lasciando rientrare i varesini che, al massimo, sono stati capaci di accorciare fino al -16 dell’intervallo lungo.

Una sconfitta che condanna così la Coelsanus alla retrocessione in Serie C Gold, salvo ripescaggi estivi.