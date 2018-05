Rosa Camuna, una menzione per Simone Pintori

Una menzione speciale, durante la cerimonia dedicata al premio Rosa Camuna 2018, è stata conferita al consigliere comunale sestese Simone Pintori. “Per aver promosso il territorio di Sesto Calende – si legge nella motivazione al titolo – durante il suo mandato di consigliere comunale ottenendo dal Coni il riconoscimento di “Comune europeo dello sport 2019” e per aver dato vita a innumerevoli iniziative educative e sportive dedicate ai ragazzi disabili”.

Una gradita sorpresa per Pintori che ha voluto ringraziare anche tutte le persone che lo hanno accompagnato nel cammino intrapreso e con le quali ancora lavorerà in veste di “ambasciatore” dei valori e della cultura sportiva.

«Un premio inaspettato quanto importante per il riconoscimento del lavoro di una grande squadra. Una squadra fatta da una parte di amici di lunga data con cui condivido un percorso politico e amministrativo intenso, dall’altra di persone fantastiche che compongono lo sport sestese e chi con me lavora in questo fantastico mondo. Un grazie particolare va a Leslie G. Mulas, sindaco di Besano, che mi ha candidato facendomi una sorpresa, al premio Rosa Camuna 2018 di Regione Lombardia e al mio amico fraterno Giacomo Cosentino che ha sostenuto insieme ad alcuni membri del Consiglio Regionale la mia candidatura sottoponendola al presidente della Regione Attilio Fontana. Ma senza lo sport sestese, tutto ciò non sarebbe accaduto».