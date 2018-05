Ruba 15 mila euro di gioielli alla propria madre, denunciata 40enne

Quelle continue sparizioni di gioielli dovevano essere fermate, in qualce modo anche perchè i furti, ormai, l’avevano spogliata di qualcosa come 15 mila euro. Per questo una 70enne pensionata ha denunciato tutto ai carabinieri della stazione di Busto Arsizio che hanno avviato l’indagine

La sorpresa l’hanno avuta tutti quando hanno scoperto che a far sparire i monili era la figlia della donna, una 40enne che è stata denunciata a piede libero per il reato di furto in abitazione continuato.

La stessa, approfittando della possibilità di accedere all’abitazione della propria madre 70enne, pensionata, ha commesso almeno 22 furti per un valore complessivo di circa 15 mila euro.

Grazie ad un’accurata ricerca svolta dai Carabinieri presso alcuni esercizi commerciali “compro oro” locali, una parte della refurtiva asportata è stata rinvenuta presso un negozio di Busto Arsizio.

Ciò che è stato possibile recuperare è stato restituito all’anziana donna.

Anche la posizione del titolare del compro oro è stata posta all’attenzione dell’autorità giudiziaria in quanto potrebbe aver violato alcune norme circa la corretta acquisizione del materiale.