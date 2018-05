Ruba il bancomat a un’anziana e le porta via 8mila euro

Ha rubato il bancomat a una 90enne e poi ne ha approfittato per fare prelievi per un mese, intascandosi 8mila euro.

È accaduto a Fagnano Olona: nei guai è finita una operaia di Gorla Maggiore, 38enne, pregiudicata, denunciata dai carabinieri per furto e indebito utilizzo di mezzi di pagamento.

La donna a novembre del 2017, approfittando di una conoscenza indiretta, era riuscita a introdursi in casa di una 90enne di Fagnano e a portar via il bancomat e il codice Pin appuntato su un bigliettino che era custodito insieme alla tessera. A quel punto la 38enne ha iniziato a effettuare prelievi di 250 euro (massimale giornaliero) per trentadue giorni di fila, fregandosi così un totale di 8mila euro.

La 38enne, scaltra nel furto, poi non si è dimostrata furbissima nell’attuare la successiva truffa: ha effettuato i prelievi sempre nella stessa filiale, quella di Fagnano, che per di più ha lo sportello Bancomat sorvegliato direttamente da una telecamera di sorveglianza. I carabinieri ci hanno poi messo poco a fare due più due. Fine della bella vita: non essendo in flagranza, la donna è stata denunciata a piede libero in attesa di processo.