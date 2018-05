Rubano abiti e scarpe nei negozi del centro, fermati dalla Polizia

Scarpe e abiti rubati in un centralissimo negozio di Via Vittorio Veneto e nascosti in uno zaino. Sono stati intercettati ai Giardini Estensi di Varese i due giovani africani, uno di origine marocchina e l’altro della Costa d’Avorio, che in diverse occasioni hanno effettuati furti ai danni del negozio del centro.

Nella giornata di ieri, sabato 5 aprile, i due giovani uomini, da tempo sotto l’attenzione degli agenti, sono stati individuati e controllati da una pattuglia di “Poliziotto di Quartiere”, mentre bivaccano nei giardini pubblici. I due giovani hanno tentato di eludere i controlli ma gli agenti hanno effettuato i controlli trovando merce con ancora il cartellino.

E’ stato quindi facile, per le forze dell’ordine, accertare che quella merce, composta da diverse paia di scarpe e capi di abbigliamento, era stata rubata nel corso della mattinata in un noto negozio della centralissima via Vittorio Veneto. Per questo i due sono stati denunciati per il reato di ricettazione.

A loro carico inoltre, sono stati effettuati controlli per accertare la regolarità del soggiorno nel territorio italiano a seguito dei quali il marocchino è stato deferito all’Autorità Giudiziaria perché inottemperante al decreto di espulsione da tempo notificatogli.