Rubano sette computer e una consolle, fermati al confine

Sette computer e una consolle di gioco rubati in una grande magazzino della zona. Era questa la refurtiva di quattro uomini fermati dalla Polizia Cantonale mentre cercavano di varcare il confine.

I quattro uomini sono stati fermati poco prima delle 15.30 dalle Guardie di confine in via Campo Sportivo a Sant’Antonino e la perquisizione dell’auto, con targhe francesi, su cui si trovavano ha permesso di rinvenire i sette computer e una consolle di gioco. Gli accertamenti hanno poi permesso di chiarire che si trattava di refurtiva rubata presso un grande magazzino della zona. Sono stati arrestati un 42enne, un 39enne, un 29enne e un 28enne, cittadini romeni residenti in Romania. L’ipotesi di reato nei loro confronti è di furto. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.