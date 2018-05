«Hanno rubato la bici di mio figlio. Era del suo papà»

Sara scrive: «Ieri sera, 28 maggio, hanno rubato la bicicletta di mio figlio fuori dalla scuola guida, a Vedano Olona. È una KTM bianca, era legata con un lucchetto, è uguale a questa in foto. Uno dei cavi che parte dal manubrio è arancione, ha un borsellino verde sulla canna e un elastico bianco con striscia rossa e blu sul porta borraccia.

Era la bici del suo papà, che è morto in un incidente tre anni fa, per questo per noi ha un grande valore affettivo. Se qualcuno dovesse vederla, mi può segnalare la cosa? Grazie a tutti».