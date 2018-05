Rubavano sui tir in sosta, padre e figlio in manette

Stavano svuotando un camion di pneumatici in sosta, quando sono stati circondati dai carabinieri di Busto Arsizio e arrestati. Così ieri sera (mercoledì), in via Piombina, sono finiti in manette due ladri, padre e figlio di 42 e 19 anni, giostrai, domiciliati a Marcallo con Casone.

I due sono stati bloccati dai militari all’interno di un’area di sosta di un’azienda, mentre tentavano di asportare dal cassone di un tir in sosta gli pneumatici per autocarro di varie marche contenuti all’interno, dopo aver forzato il portellone posteriore.

Al momento dell’arrivo dei militari i due erano riusciti a scaricare dal mezzo 5 pneumatici per un valore commerciale di alcune migliaia di euro. L’immediata perquisizione del veicolo in uso ai due consentiva di rinvenire varia attrezzatura ed arnesi utili allo scasso.

La refurtiva interamente recuperata è stata restituita al proprietario.