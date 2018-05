Rugby Varese scatenato: 97-0 ai Cadetti del Lyons

Nel penultimo turno della Poule Promozione, il Varese ha battuto con un perentorio 97 a 0 i Cadetti del Lyons.

La sfida giocata all’Aldo Levi, è stata una gara impari che da subito è apparsa sbilanciata. Quindici le mete siglate dalla truppa di Pella e Galante: sette nel primo tempo chiuso sul 45 a 0, e otto nella seconda frazione.

Da segnalare: il poker di Matteo Broggi, la tripletta di Luca Comolli e la doppietta della giovane ala Valentin Buoniconti che all’esordio fra i seniores si è calato perfettamente nella parte.

Note di merito anche per i singoli marcatori: Matteo Fulginiti, Andrea Rizzotto, Alberto Contardi, Stefano Sessarego, Pippo Valcarenghi e Klaudio Pellumbi.

Nello stesso momento, nella vicina Lainate, la capolista Rovato batteva i caimani 59 a 26 potendo così festeggiare la promozione in Serie B, un traguardo meritato per la squadra di Daniele Porrino e Alberto Bergamo, i tecnici di una rosa di grande qualità, fra le più elevate in tutta la C1.

L’ultimo appuntamento è fissato a domenica 6 maggio con il Varese che ospiterà Il Cernusco. Un bottino pieno del Varese darebbe ai biancorossi la certezza di diventare la migliore seconda squadra classificata, nelle otto Poule Promozione presenti sul territorio nazionale.

Varese: Comolli, Rizzotto (Rolandi), Valcarenghi, Fulginiti, Buoniconti, Broggi, J. Bianchi (Carlone), Borello (S. Sessarego), Pellumbi, Bobbato, Contardi (L. De Cecilia), Spiteri (Castiglioni), Gulisano (c.) (Lahwaidi), Dal Sasso, Bosoni (Djoukouehi). All.: Stefano Pella e Mario Galante.