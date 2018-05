Sabato “ghiotto” con l’agrimercato e i formaggi in degustazione

Dopo il successo del vernissage inaugurale, il Mercato di Campagna Amica di Sesto Calende torna domani, sabato 14 aprile, con un’altra importante novità: si tratta della “degustazione guidata di formaggi freschi caprini della Valcuvia” a cura dell’azienda CapriValcuvia (Rancio Valcuvia), affiliata a Campagna Amica, in collaborazione con il Panificio di via Mercato.

Un ‘ghiotto appuntamento’, (la partecipazione è gratuita), per tutti i cittadini che vorranno fare la spesa “a chilometro zero” nella nuova realtà che è parte della più ampia rete di farmer’s market a livello nazionale. L’AgriMercato si tiene ogni secondo sabato del mese sul lungofiume, in piazza Garibaldi.ì

Coldiretti Varese si dice, “molto soddisfatta dell’entusiasmo con cui il nuovo Agri Mercato è stato accolto dal pubblico. Sesto Calende è un luogo strategico, anche grazie al passaggio dei numerosi turisti diretti dall’area metropolitana al Lago Maggiore e alla vicina Svizzera. Ecco, quindi, che il ruolo di questa nuova realtà è ancor più importante, perché costituisce una preziosa vetrina della realtà agricola dell’intera provincia di Varese” rimarcano il presidente della Coldiretti interprovinciale Fernando Fiori e il presidente dell’Associazione AgriMercato Paolo Zanotti.

Anche nella giornata di domani, sotto i gazebo gialli di Campagna Amica, i consumatori avranno la possibilità di acquistare le specialità rurali del territorio, come salumi, formaggi vaccini e caprini, confetture, succhi di frutta, miele, frutta e verdura di stagione, zafferano e molto altro ancora. La degustazione dei formaggi freschi caprini sarà invece guidata, alle ore 11, da Paride Peloso, titolare di Caprivalcuvia e produttore, fra l’altro, della Formaggella del Luinese Dop e di altre rarità casearie, come il Sancarlin, il Bouchon di capra e la mora di Cantevria maturata al carbone vegetale. Il nuovo Mercato Agricolo di Sesto Calende si tiene ogni secondo sabato del mese, con la collaudata formula dei ‘farmer’s market’ che ‘portano la campagna in città’ valorizzando le produzioni a chilometro zero.

Una realtà che nasce dalla collaborazione di Coldiretti Varese e dell’Associazione AgriMercato con la Pro Loco e il Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario Avanzato e gode anche del patrocinio dell’amministrazione comunale: “L’augurio comune – dicono tutti i collaboratori del progetto – è che l’appuntamento con i gazebo gialli della Coldiretti possa consolidarsi e crescere, integrandosi sempre più nel tessuto delle realtà cittadine. Si tratta di un’opportunità importante che offre ai nostri cittadini e a chi ha modo di visitare Sesto un prezioso richiamo alle tradizioni agricole e agroalimentari del territorio. Per la nostra città si tratta certamente di un ottimo biglietto da visita”.