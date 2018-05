“Saluta la mamma”, un incontro con l’esperta

Jonas Varese Onlus con MAMMEinCERCHIO organizza l’incontro “Saluta la mamma, ci vediamo dopo! – Lasciare il bambino per il lavoro, per sé, per provare:emozioni e pensieri” durante il quale si affronterà il tema dell’importanza del rapporto tra presenza ed assenza della madre per lo sviluppo psichico del bambino. L’incontro si terrà giovedi 10 Maggio dalle h 10 alle h 12 presso la sede di MAMMEinCERCHIO in via Volta n.44 ad Azzate (VA)

Il gruppo sarà tenuto dalla dr.ssa Erika Minazzi (mamma, psicoterapeuta e presidente di Jonas Varese Onlus) e dalla dr.ssa Valeria Maiano (mamma, psicologa e vice-presidente Jonas Varese Onlus). La partecipazione è libera e gratuita e si possono portare i bambini. Per ulteriori informazioni contattaci alla mail varese@jonasonlus.it oppure telefona al 348/2463645.