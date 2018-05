“Salutarsi a Malpensa”, amori che arrivano e partono nel nuovo singolo di Den Gallo

“Salutarsi a Malpensa” è l’ultimo lavoro di Den Gallo, alias Danilo Russo (cantautore gallaratese di nascita e ormai milanese di adozione), che anticipa così una nuova stagione di impegno artistico.

Una canzone che intreccia le sonorità e la voce di Den Gallo alle immagini dolci e poetiche del videoclip che l’accompagna, a formare un intreccio tra video e musica di straordinaria qualità artistica e potenza espressiva.

Il videoclip, uscito su Youtube e a breve sulle piattaforme di condivisione musicale, al di là delle parole e la musica di Den Gallo, è frutto di una collaborazione a più mani con la direzione del duo Luther Blissett in regia, una squadra di artisti e la produzione di Luca Ferrari, Lucantonio Fusaro, Claudio Piperissa.

«Salutarsi a Malpensa racconta di quel momento in cui sentiamo il bisogno di fermarci, riordinare le nostre idee attraverso i nostri ricordi per poi ripartire più carichi di prima – spiega Den Gallo stesso -. Ho usato l’aeroporto di Malpensa come metafora di un luogo di passaggio, dove amori arrivano e altri partono. È una canzone d’amore che cerca di dire sottovoce: “Non ti preoccupare perché domani andrà meglio!».

Un lavoro musicale che, s’intreccia con la parte audio: «Il videoclip – prosegue il cantautore – è stato girato da Luther Blissett a Milano ed abbiamo cercato di riprodurre quella sensazione che proviamo quando “sfogliamo” i nostri ricordi alla fine di una storia o di un viaggio insieme alla reazione davanti al giorno che arriva e che dobbiamo affrontare con il sorriso sulle labbra. Sempre!».