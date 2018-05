Salute e sicurezza nelle scuole: giornata di riflessione

XIX Giornata della sicurezza sul lavoro“La salute e la sicurezza nelle scuole: ruoli e responsabilità. Durante la giornata della sicurezza, dedicata alle scuole, in programma lunedì 28 maggio ’18, a partire dalle ore 9, presso l’Aula Magna della sede di Como del Politecnico in via Castelnuovo, si approfondiranno tematiche riguardanti la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado con particolare riferimento a quelle professionali che proiettano, più direttamente, gli studenti nel mondo del lavoro attraverso i percorsi di alternanza, con l’obiettivo che gli studenti diventino lavoratori consapevoli.

Al Dirigente e ai suoi collaboratori spetta il compito di valutare i rischi prevedibili e gestire anche quelli imprevedibili (grandi emergenze) che potrebbero verificarsi nell’ambito scolastico, mentre gli Enti proprietari sono responsabili della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti.

Durante l’evento sarà presente un’autorevole Giurista del Lavoro che affronterà il tema dei Ruoli e delle Responsabilità in capo ai Dirigenti scolastici e agli Enti proprietari delle Strutture.

L’evento, organizzato da ATS Insubria è promosso da Prefettura di Como e Organismo Territoriale di Coordinamento ex art 7 DLgs 81/08-Como, in collaborazione con Provincia e Comune di Como, Camera di Commercio, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Ispettorato Territoriale del Lavoro. Inoltre parteciperanno: INAIL e ANCE Como, Compagnia delle Opere, CNA del Lario e della Brianza, Coldiretti, Confartigianato Como, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confagricoltura Como Lecco, OPTA Como, Unindustria Como, Unione Provinciale Agricoltori Como-Lecco e Segreterie CGIL-CISL dei Laghi-UIL.