Salvini conferma la richiesta di più tempo per il contratto di Governo

Con l’incontro tra il Capo della Stato Sergio Mattarella e la delegazione della Lega si sono concluse le consultazioni al Quirinale che hanno avuto come oggetto l’intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione del Governo.

Matteo Salvini, al termine dell’incontro, ha confermato la richiesta, già avanzata da Luigi Di Maio, di una proroga dei tempi al Presidente della repubblica.

«Stiamo facendo uno sforzo enorme perché se dovessimo ragionare per convenienza politica e partitica non saremmo qua – ha detto Salvini -. Come ho detto il 4 marzo farò di tutto per dare un Governo stabile al paese, ora non stiamo questionando sui nomi ma sui temi: il Governo partirà solo se potrà realizzare quello che serve agli italiani».