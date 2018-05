Salvini e Di Maio si sono incontrati al Pirellone

Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati a Palazzo Pirelli a Milano per cercare di smussare i termini dell’intesa e trovare una quadra per la formazione del Governo.

Lega e Movimento 5 Stelle si sono trovati per definire il programma sul quale far nascere l’esecutivo, un’intesa che non viene chiamata come tale ma definita un “contratto” che le parti sono chiamate a sottoscrivere: Il “contratto per il Governo del cambiamento”.

«C’è un’intesa su tante cose mentre discutiamo su altre sulle quali non siamo d’accordo – ha spiegato Luigi Di Maio -. Siamo forze politiche alternative ma tutto fa ben sperare perché la vecchia politica attacca questo Governo che ancora deve nascere. Più ci attaccano più ci dicono che siamo sulla buona strada».

È evidente, tuttavia, che la discussione in queste ore è sui nomi, a partire da quello del premier.

«C’è sostanzialmente un accordo sui punti chiave – ha detto Matteo Salvini -. Rispetto ad altre ipotesi di governo che vengono da Marte e di ministri se c’è accordo sui punti fondamentali è meglio un governo che si impegni sulla base di un programma».