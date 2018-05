La Società sportiva San Lorenzo con sede in Cuveglio e militante nel campionato CSI di Varese organizza il Torneo estivo di Calcio denominato “San Lorenzo Summer Cup” in data 10 giugno 2018.

12 ore di partite 7 vs 7 (dalle 10.30 alle 22.30), su piu’ campi in contemporanea, con arbitri ufficiali CSI e contest sportivi con in palio molti premi. Verranno premiate le prime quattro squadre qualificate, il miglior capocannoniere, il miglior giocatore del torneo e il miglior portiere.

Servizio bar attivo per tutta la manifestazione in collaborazione con la Società LuinoMaccagno.

Per info e iscrizioni bisogna contattare tramite Whatsapp: EDO 340/2719195 – IVAN 347/6635426 o Mail csisanlorenzo@libero.it