San Vittore, uffici chiusi e autobus ridotti

Promemoria per la festa del patrono di Varese: molti uffici e sportelli sono chiusi, e l’orario degli autobus è non scolastico. Chiuse le scuole, gli uffici pubblici e gli sportelli del comune.

Ma chiusi anche gli uffici della Questura, con particolare riferimento a quelli aperti al pubblico (URP, Immigrazione, Passaporti, Porto d’Armi, Licenze) rimarranno chiusi.

Stessa sorte anche per gli uffici della Prefettura e tutti gli uffici della sede di Varese di ATS Insubria. Ats ricorda comunque che saranno comunque garantite le prestazioni di emergenza-urgenza, nonché tutte le prestazioni normalmente erogate nei giorni festivi.

Infine, il servizio urbano della città viaggia secondo l’orario NON SCOLASTICO. Autolinee Varesine ricorda inoltre che, in questi giorni, è in corso il trasferimento della biglietteria urbana dalla sede di viale Milano (fronte stazione FS) a piazzale Kennedy (mercato).