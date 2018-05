Saronno cede al tie-break a Porto Viro

Nella gara di andata della terza fase dei playoff di Serie B maschile, la Pallavolo Saronno è stata battuta in casa al tie-break dalla Delta Volley Porto Viro. Un 2-3 che lascia aperte le speranze degli Amaretti in vista della partita di ritorno prevista sul campo dei rodigini, prevista per le 20,30 di sabato 26 maggio.

Al PalaDozio la squadra di Leidi ha ancora dovuto fare i conti con assenze e problemi legati agli infortuni ed è comunque riuscita a mettere in difficoltà a più riprese la formazione veneta soprattutto nella rimonta dopo lo 0-2 iniziale. Purtroppo nel quinto e decisivo set ai biancoazzurri è mancato ancora qualcosa.

LA PARTITA

Primo parziale terminato ai vantaggi (24-26) non senza un certo rammarico per Saronno che ha concesso una dozzina di punti agli avversari a causa di errori. Nel secondo set Leidi ha inserito Gaggini per Cafulli e il mancino ha risposto con una grande prestazione, che però non è bastata a trascinare una squadra apparsa ancora in difficoltà (17-25).

Sotto 2-0 nel computo dei set, gli Amaretti hanno trovato un alleato nel pubblico del PalaDozio che ha ulteriormente sostenuto i giocatori di casa. La terza frazione ha così visto un Saronno ritrovato: grinta e diligenza tattica sono servite per confezionare il 25-21, con Della Pietra protagonista in regia.

I pochi errori in battuta e in ricezione hanno quindi permesso di centrare anche il quarto parziale con il punteggio di 25-18 contro un Porto Viro in difficoltà.

Ma il Delta Volley ha saputo arginare i problemi e ritrovarsi per il tie-break quando Saronno, complici un paio di errori in battuta nei momenti clou, ha perso il treno per il successo.