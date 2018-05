Saronno vince la “bella” di Gazzada e vola in finale

Un derby di semifinale durato tre partite e combattuto fino all’ultimo respiro ha regalato alla Imo Saronno l’accesso all’ultimo atto per la promozione dalla Serie C Gold alla Serie B di basket.

Il verdetto è arrivato dalla palestra di via Matteotti a Gazzada Schianno, “casa” del 7Laghi, espugnata in Gara3 dagli Amaretti con il minimo scarto, 53-55, al termine di 40′ duri e contraddistinti da punteggi molto bassi. I gialloblu sono partiti meglio ma si sono inceppati in attacco dopo l’intervallo (30-23 al 20′), poi Gurioli ha trascinato la Robur ma Gazzada è riuscita a restare incollata trovando il -1 con Bolzonella a 31″ dalla fine, prima del canestro decisivo di Degrada.

Il 7Laghi ha dovuto fare a meno di uno degli uomini di maggior spicco, Luca Matteucci, fermato da un guaio muscolare e non entrato in campo nonostante fosse a referto. Migliori marcatori Gurioli (19 – unico in doppia cifra per la Imo), Bolzonella (13) e Passerini (12). Alla squadra di Garetto non è bastata la supremazia a rimbalzo garantita da Verri e Moraghi (23 in due).

Ora Saronno si appresta a vivere l’ultimo atto della stagione, la finalissima per la Serie B che gli uomini di Bianchi si giocheranno contro Vigevano senza i favori del pronostico. La formazione lomellina, del grande ex Paolo Piazza, è infatti ancora imbattuta in questa stagione e in semifinale ha battuto 2-0 anche l’ostica Milano3. Tutto si deciderà nell’arco – massimo – di otto giorni: Gara1 si disputerà sul campo della For Energy domenica 3 giugno, Gara2 al “Ronchi” di Saronno mercoledì 6. La eventuale “bella” ancora a Vigevano domenica 10.