SaunAlive in onda con il concerto di Giovanni Succi

Domenica 20 maggio appuntamento, alle 21, on air su NeverWas Radio e Radio Gwendalyn: il nono appuntamento di SaunAlive vede protagonista la session di Giovanni Succi.

Già nei Madrigali Magri e nei Bachi da Pietra, Giovanni Succi è un musicista, autore, attore e reading performer con alle spalle almeno 25 anni di sudata carriera underground. Nell’autunno 2017 pubblica “Con Ghiaccio”, il suo primo bellissimo album solista firmato soltanto con il suo nome e cognome.

“Con ghiaccio” è un disco autobiografico in cui Succi – con la sua impostazione da crooner e una buona dose di amara ironia- racconta del suo rapporto con la musica, delle amicizie saltate, della vita da musicista e della società odierna. A sottolineare il peso delle sue parole ci pensano gli arrangiamenti minimali che – miscelando echi di rock, hip hop, kraut e folk – danno vita a quell’atmosfera noir, cinematografica, da scassato bar di periferia, degna del miglior Bukowski (“Non i fiori ma i fossi; non i rutti col Brioschi; non le belle addormentate un po’ brille nei boschi” cit).

Di sé stesso, nella title track del disco, Succi dice: “Nacqui moribondo / ora va meglio / col tempo non guarisco / il punto è questo”.

Per ascoltare la diretta del 20 maggio:

NeverWas Radio: www.neverwasradio.it

Radio Gwendaly: www.radiogwen.ch

Per riascoltare invece le scorse puntate esiste un canale podcast e si trova qui: https://www.mixcloud.com/SaunAlive/

Per rimanere aggiornati circa tutte le novità, invece, ecco l’evento facebook con tutte le ultime notizie: https://www.facebook.com/events/1083611548445367/

SaunAlive è un format radiofonico che prevede 10 studio sessions, registrate presso La Sauna Recording Studio di Varano Borghi (Varese), riprese a video da Addiction – Piano B srl e trasmesse poi da NeverWas Radio (Varese), Radio Gwendalyn (Chiasso) e CiaoComo Radio (Como). Il lunedì dopo la session, podcast in anteprima su KeepOn Live (www.keeponlive.com)

Prossimo appuntamento:

– 3 giugno Black Balloons