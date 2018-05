Sbanda e finisce contro il guardrail, incidente sulla A26

Oggi, lunedì 28 maggio, alle ore 12:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, sono intervenuti sull’autostrada A26, nel tratto Vergiate-Besnate direzione Milano, per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro le barriere di protezione laterali. A seguito del violento urto si è sviluppato un principio di incendio che è stato spento da un passante.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna. La persona coinvolta, 56 anni, è stata trasportata all’Ospedale in codice giallo.