“Sbaracco” il saldo dei saldi in centro Gallarate

Il “saldo dei saldi” avrà un tocco di arancione. Sabato 26 maggio basterà seguire i drappi dell’inconfondibile colore, con l’altrettanto inconfondibile logo del Naga, per imbattersi nei negozi del centro storico che hanno aderito alla Sbaracco, ovvero all’intera giornata all’insegna degli sconti. L’affare sarà insomma dietro l’angolo, ma anche all’esterno degli esercizi commerciali, visto che in molti allestiranno degli appositi banchi di vendita.

Lo Sbaracco, promosso dal Comitato Commercianti Centro Cittadino, proseguirà per tutta la giornata fino a mezzanotte. Nella Galleria La Crocetta musica dal vivo e in via San Giovanni Bosco esibizione di writers professionisti. Tariffe agevolate per chi posteggerà l’auto al Seprio Park: dalle 7 alle 23 un euro ogni quattro ore.

L’iniziativa coinvolge oltre 60 negozi di tutte le categorie merceologiche.