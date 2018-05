SbulloNati: al Ponti si affronta la piaga del bullismo

Questa sera, venerdì 25 Maggio, presso l’aula magna dell’IS “A. Ponti”, in via Stelvio 35 a Gallarate con inizio alle 20.30, si terrà la serata “Sbullonati”.

Si tratta di un’occasione importante per parlare insieme ad esperti, alunni e docenti di una problematica quanto mai attuale quale quella della diffusione degli atti di bullismo e del cyberbullismo.

Lo scopo dell’iniziativa non sarà solo quello di informare, ma soprattutto di condividere idee, azioni e iniziative che possano essere utili ausili per poter affrontare i rischi legati a queste problematiche.

Gli alunni dell’IS “A. Ponti” presenteranno le attività svolte durante l’anno scolastico 2017/2018, in particolare in merito al concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola- A scuola di Costituzione” che li ha visti protagonisti. Non mancherà un’analisi dei dati emersi dalla ricerca sulla diffusione dei fenomeni di violenza connessi all’uso dei social media, svolta presso l’istituto da due ricercatrici dell’Università di Torino e l’esperienza di peer-education svolta presso gli Istituti comprensivi del territorio di Gallarate dalla Social Gang.