Una scacchiera gigante nel parco comunale

Una grande scacchiera nel parco del Comune. Sarà inaugurata il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, alla presenza di tutti i giovani consiglieri che compongono la “giunta dei ragazzi”.

Loro l’hanno chiesta, e l’hanno ottenuta. Una passione quella per gli scacchi che nasce da lontano merito anche di Gianmarco Beraldo, ormai ex consigliere comunale, che qualche anno fa ha deciso di dedicare un po’ del suo tempo ad insegnare scacchi alla scuola elementare di Azzate.

La passione è cresciuta e gli scacchisti “in erba” pure.

Tanto che le squadre, maschile e femminile, hanno partecipato ai campionati studenteschi combattendo come leoni contro avversari provenienti da ogni parte d’Italia.

Ed ecco quindi la decisione di realizzare una scacchiera gigante nella bella sede di Villa Benizzi Castellani, il municipio. Il progetto è finanziato dalla Pro Loco di Azzate e dal Circolo Olandese; la collaborazione con il circolo olandese (De Nederlandse Vereniging voor Noord-Italie) ha già dato i suoi frutti: nel 2012 finanziò l’acquisto della fontanella pubblica “De Tulp – Il Tulipano” in piazza Ghiringhelli.

«I pezzi saranno alti circa 75 centimetri e le 64 caselle potranno essere smontate e spostate all’occorrenza – spiega Beraldo -. Sono molto contento che siano stati gli stessi ragazzi a chiedere di avere una scacchiera: significa che davvero amano il gioco degli scacchi e non è solo lo slancio di un momento».

Che sia davvero così lo dimostra il fatto che già esista un “circolo degli scacchi” ad Azzate frequentato soprattutto dagli “studenti di Beraldo”: «Ci incontriamo ogni venerdì e sabato pomeriggio al circolo delle Acli – spiega ancora. Il lunedì sera invece è riservato agli adulti. Il pomeriggio ci si trova con i bambini di quinta elementare ma gli incontri sono aperti a tutti quelli che vogliono avvicinarsi al gioco degli scacchi».

Dal 2 giugno, quindi, si potrà giocare a scacchi anche all’aperto, nel bel parco comunale. Cosa c’è di meglio per “nutrire” intelletto e spirito?