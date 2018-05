Campus nella natura con i cavalla presso Badi Farm a Sumirago (VA), dove per tutto l’anno è possibile programmare campus e vacanze a cavallo.

Si possono personalizzare i soggiorni oppure si può aderire a delle settimane prefissate, che quest’ano sono dall’11 al 16 giugno e dal 9 al 14 luglio, promosse da ASD Versatility Ranch & Stock Horse Club e Badi Farm affiliati al Consorzio Cavalli Varese:

Scappo dalla città… e vado in vacanza a cavallo!

Settimana didattica e di divertimento sul cavallo e sul suo mondo, riservata a ragazzi under 18.

Partecipando alle attività, che si svolgeranno presso Badi Farm di via Trento 18 a Sumirago, i ragazzi potranno trascorrere la giornata insieme e imparando tante cose sull’equitazione e sulla gestione di un cavallo.

I corsi sono organizzati in gruppi con un massimo di 12 partecipanti e sono divisi in due livelli di apprendimento; il livello 1 porta i ragazzi che non hanno conoscenza del cavallo a poterne gestire uno, accudirlo, sellarlo e cavalcarlo fino alla partecipazione a semplici giochi equestri, mentre il livello 2 li aiuta a migliorare e capire i segnali che il cavallo manda.

I ragazzi potranno partecipare con le seguenti modalità

Trapper: arrivo Martedì mattina entro le ore 9 partenza Domenica pomeriggio ore 17. Questa opzione comprende lezioni, programma didattico, colazioni, pranzi, cene e pernottamento in camera con altri ragazzi o ragazze, partecipazione alle gare di domenica.

Scout: arrivo tutte le mattine alle ore 8 e fine attività domenica. Questa opzione comprende lezioni, programma didattico, colazioni, pranzi, cene.

Indian: arrivo tutte le mattine alle ore 8 partecipazione alle attività della mattina e a quelle del pomeriggio senza pasti e pernottamenti.

Spot: frequenza di una giornata con pranzo e cena

Per ogni informazione relativa a prezzi e modalità di iscrizione, visitate il sito internet, scrivete a info@badifarm.it o chiamate il numero 0331 908003.

Per tutta l’estate inoltre è possibile programmare mattine, pomeriggi per stare in fattoria a cavallo o solo per stare con gli animali e vivere un’esperienza indimenticabile nella natura.