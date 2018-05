Scattano i playoff: coraggio Openjobmetis, sorprendici ancora

Si ricomincia. E si ricomincia con il botto: dopo cinque anni la Pallacanestro Varese si rituffa nei playoff della Serie A di basket (Brescia manca da 32 stagioni…), giusto premio a una stagione esaltante e vincente in cui la Openjobmetis ha capovolto i pronostici. Niente lotta salvezza, nonostante un preoccupante ultimo posto a gennaio, ma una qualificazione alla post-season ai danni di squadre ben più ricche, attrezzate, celebrate e pronosticate.

Nelle ore in cui alla Virtus, a Sassari, a Torino sarà il momento dei “lunghi coltelli”, al palasport di Verona (sabato 12, ore 20,45) le squadre di Brescia e Varese si sono date appuntamento per il primo rendez-vous, quello forse più imprevedibile per via della novità, del poco tempo per preparare la partita e – in questo caso – per un “campo neutro” causato dall’indisponibilità del PalaGeorge di Montichiari. E proprio su queste particolarità può fare leva la Openjobmetis nei 40′ “scaligeri”: i biancorossi hanno molta meno pressione sulle spalle e – pur essendo meno “profondi” – vantano una organizzazione di squadra con cui reggere l’urto della Leonessa. Una Germani che si è allungata in qualità e quantità con l’aggiunta dell’ex Utah Jazz, Bryce Cotton, ma che al pari di Varese dovrà “prendere le misure” dell’impianto dove si disputa la gara.

Difficile, per prevedere che partita vedremo, appellarsi ai due incontri di stagione regolare: l’andata fu vinta in modo netto da Brescia, con la Openjobmetis che non mollò mai (rientrando fino al -6 nel finale) ma che ugualmente rimase sempre indietro nel punteggio perdendo meritatamente (73-67).

Il ritorno invece fu ancora più a senso unico, questa volta in favore dei biancorossi che – spiritati e gasati dai successi su Venezia, Milano e Cantù – demolirono una Leonessa sorpresa e incapace di reagire (100-72).

CAJA: ENTUSIASMO, CORAGGIO E… DIFESA

Quarantatré partite di playoff contro zero: uno dei piccoli vantaggi che può avere la Openjobmetis è l’esperienza del proprio allenatore rispetto ad Andrea Diana, coach di Brescia all’esordio nelle gare-scudetto ma non certo un pivello, visto che è stato votato secondo miglior tecnico dell’anno proprio alle spalle di Attilio Caja. Che, alla vigilia, detta ai suoi uomini le condizioni: «Dobbiamo giocare con avere l’entusiasmo, l’incoscienza e il coraggio che sono tipici degli esordienti. I giocatori di Brescia hanno molta più militanza nei playoff rispetto ai nostri, quindi dovremo sfoderare queste armi. E poi aggiungere una grande difesa, sia perché è un nostro marchio di fabbrica, sia perché sarà necessaria per affrontare un gioco, quello della Germani, che sgorga dalle idee di Luca Vitali, per me il miglior playmaker del campionato».

Il coach biancorosso sottolinea poi la pericolosità in attacco di Landry, del Vitali più giovane (Michele) e dell’ultimo arrivato Cotton, questi ultimi due molto pericolosi al tiro. E poi di David Moss, avversario duro e odiato dalla tifoseria biancorossa: «Uno che gioca ogni partita come se dovesse picchiare tutti – lo punge Caja – Conosciamo i suoi trucchetti, il suo modo di mettere le mani e di stare sempre al limite: dovremo fare altrettanto».

DIRETTAVN

Con Gara1 inizia anche la copertura dei playoff da parte di VareseNews, che sarà presente sui campi con giornalisti e fotografi per raccontare nel dettaglio le partite e tutto ciò che le circonda. La serie dei quarti di finale sarà affiancata dal marchio “Da Moreno” (QUI il sito) che già in passato è stato vicino alle nostre iniziative legate allo sport.

Il live della serie tra Germani e Openjobmetis è già a disposizione dei lettori con notizie, statistiche, curiosità e con il sondaggio-pronostico per Gara1. Per partecipare è possibile scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #bresciavarese su Twitter e Instagram. Per collegarvi al liveblog CLICCATE QUI.