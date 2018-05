Schermaglie tra favorevoli e contrari e Tozzi se la prende con il nuovo stemma

Sono giorni di schermaglie tra i fronti del Sì e del No al referendum per la fusione dei comuni di Ternate e Varano Borghi. Se da un lato il sindaco Enzo Grieco lamenta di essere stato zittito ad un incontro organizzato dai contrari alla fusione dal fronte opposto il consigliere varanese Sergio Tozzi se la prende con il nuovo stemma ipotizzato per il nuovo comune.

Il sindaco Grieco oggi denuncia di essersi visto togliere il microfono durante un intervento pubblico: «ieri sera c’è stata una riunione del comitato del no – spiega il sindaco -. Io, dopo essere stato chiamato in causa ho cercato di dare delle risposte e mi è stato sgarbatamente tolto il microfono da Caielli e Mormone. Se mi fossi permesso io di fare una cosa del genere mi avrebbero chiamato fascista, Duce e podestà come sono soliti fare».

Dall’altro fronte, invece, l’esponente leghista Sergio Tozzi di Varano Borghi, contrario alla fusione, addita il nuovo stemma come prevaricatore dell’identità di Ternate rispetto a Varano Borghi.

«Resto sconcertato – dice Tozzi – nel constatare che a colpo d’occhio la bozza proposta del nuovo stemma metta in risalto la prevalenza della comunità di Ternate su quella di Varano. Emerge in modo chiaro e lampante la volontà dell’autore e regista dell’operazione di fusione. La vita a volte riserva sorprese: la tanto invocata democrazia si annienta davanti ai potenti di turno. La sottomissione palese può essere tollerata ed accettata solo a livello personale, non in nome e per conto di una comunità».

Ecco il logo ipotizzato: