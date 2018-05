Scintille nel centrodestra al Pirellone, Monti e Colombo: “Basta critiche Cattaneo collabori”

Scintille nella maggioranza di centrodestra in Regione Lombardia. I consiglieri leghisti Marco Colombo, vice-presidente della commissione Bilancio, ed Emanuele Monti, presidente della commissione Sanità, se la prendono con l’assessore all’ambiente di “Noi con l’Italia” Raffaele Cattaneo.

“Cattaneo dovrebbe iniziare a chiedersi se il suo interventismo su tutto lo scibile, specie su temi che poco hanno a che vedere con l’ambiente, sia qualcosa di positivo per Regione Lombardia o meno” affermano i due consiglieri del Pirellone.

“Gli esempi non mancano – proseguono Monti e Colombo in una nota stampa – a partire dall’uscita dell’altro giorno con i medici, una critica nemmeno troppo velata sull’attuazione della riforma sanitaria, le cui criticità sarebbero da attribuirsi, stando alle parole di Cattaneo, alla mancanza di un top manager adeguato. Prima ancora il selfie sul treno, per nulla gradito dai pendolari; oggi infine la questione Accam che ha provocato imbarazzo con il sindaco di Busto Antonelli”.

Fin qui le critiche, alle quali tuttavia si somma quello che ha tutto il sapore di un altolà: “Cattaneo, assessore esterno – concludono Colombo e Monti -, dovrebbe ricordarsi che rappresenta la Regione, oltre che la maggioranza, magari chiedendosi se il suo modo di fare non sia in qualche modo legato al notevole calo di preferenze, in 8 anni da più di 14 mila a 2 mila, emerso dall’ultima campagna elettorale. Per il futuro auspichiamo maggiore collaborazione, nell’interesse dei lombardi e dell’Istituzione”.