Sciopero dei controllori di volo: cieli nel caos

Dalle 10 di questa mattina, martedì 8 maggio, è annunciato lo sciopero negli aeroporti italiani di alcune sigle sindacali dei controllori di volo.

L’Enav (Ente nazionale di assistenza al volo) comunica che sono previsti due scioperi a livello nazionale: uno dalle 10 alle 18 indetto dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, UIL Trasporti e UNICA; l’altro dalle 13 alle 17 indetto dalle organizzazioni sindacali FIT-CISL e UGL-TA.

Cancellazioni e ritardi sono previsti in tutto il paese.

Anche all’aeroporto di Malpensa numerosi sono i collegamenti aerei cancellati da parte delle compagnie.

Per verificare la situazione del proprio aereo in partenza clicca qui.

Alitalia comunica che i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare l’8 maggio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 15 maggio. Anche le compagnie low cost Easyjet e Ryanair annunciano la possibilità di modificare la data o di chiedere il rimborso del biglietto non usufruito.