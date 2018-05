Scippa un’anziana, denunciato 16enne

Scippa un’anziana signora all’uscita del supermercato e viene prontamente bloccato in flagranza di reato dalla Polizia Locale. È accaduto l’altro pomeriggio quando una signora di 80 anni, dopo essersi recata al supermercato Bennet di corso Italia per fare la spesa quotidiana, è stata scippata della borsa da un ragazzo di anni 16, tunisino, in Italia in stato di clandestinità.

Una pattuglia appiedata della Polizia Locale, in servizio di controllo del territorio, sentite le urla della donna, ha rincorso il ragazzo che, dopo una breve fuga tra le auto, è stato raggiunto dagli agenti e fermato nella vicina piazza Mocchetti.

La borsa, contenente circa 100 euro in contanti e gli effetti personali della donna, è stata restituita alla proprietaria che, fortunatamente, non ha riportato danni fisici. Il tunisino, privo di precedenti di polizia, è stato identificato mediante foto-segnalamento e, sentito il Magistrato competente per i minori, è stato denunciato per il reato di “furto con strappo” e, come prevede la normativa vigente, affidato a struttura di accoglienza.

L’operazione dimostra quanto i controlli costanti degli agenti del Comando di corso Magenta nella zona centrale della città, soprattutto con pattuglie appiedate, siano necessari al fine di tutelare la sicurezza delle persone, soprattutto quelle più fragili.