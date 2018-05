Scontro tra automobilisti italiani in territorio ticinese: ferito un 69enne

Un incidente stradale ha coinvolto ieri pomeriggio sulle strade del Canton Ticino due automobilisti italiani, entrambi residenti in provincia di Varese.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16.30 a Croglio.

Un 69enne che transitava sulla strada cantonale in direzione di Ponte Tresa, mentre affrontava una curva a sinistra in zona discarica di Purasca, ha perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi con una vettura guidata da un 62enne, anch’esso varesino, che circolava in direzione opposta. A seguito dell’incidente il 69enne ha riportato lievi ferite.

La Polizia cantonale invita eventuali testimoni dell’incidente a contattare il posto di Gendarmeria di Caslano allo 091 815 90 31.