Scultori e intagliatori in mostra al minigolf

Sabato 2 giugno si svolgerà al Minigolf di Lozza la tradizionale esposizione di opere in legno. Protagonisti saranno scultori, intagliatori, creatori di paesaggi, modelli e oggettistica in legno.

La mostra sarà accolta al campo di via Verdi, 16 a partire dalle 10.00 alle 19.00 Ci sarà la possibilità di assistere dal vivo al processo che porta alla creazione di una scultura in legno, di fare domande agli espositori sulle tecniche di lavorazione e sugli strumenti che usano per creare le loro opere. Il pubblico potrà decretare il miglior espositore esprimendosi con un voto.

L’esposizione è organizzata dal Cral Minigolf Lozza in collaborazione con i gestori del campo, il gruppo Alpini Lozza, la Protezione Civile Lozza e con il Patrocinio del Comune di Lozza e della Provincia di Varese.

Per tutta la giornata sarà attivo lo stand gastronomico. L’ingresso è libero.